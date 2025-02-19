واشنطن بوست: إدارة ترامب تجمد أموالًا مخصصة لقوات الأمن الفلسطينية

خطر اصطدام الكويكب YR4 بالأرض يبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق... وهذا ما أوضحه العلماء

خطر اصطدام الكويكب YR4 بالأرض يبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق... وهذا ما أوضحه العلماء

نتنياهو لوفد من الكونغرس: تحالفنا مع واشنطن أقوى من أي وقت مضى وسيساعد في تحقيق جميع أهداف الحرب بشكل مشترك