بو صعب لـ "حوار المرحلة": أتفهّم باسيل عندما يقول إننا وصلنا كنواب بأصوات التيار الوطني الحر ولكن في الوقت عينه التيار تحالف مع الحزب في البقاع وبيروت ومع أرسلان في الشوف فهل نستثني النواب الذين أتوا بهذه الأصوات من التكتل؟

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