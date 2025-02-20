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الجيش الإسرائيلي: الجثامين الأربعة وصلت إلى إسرائيل وفي طريقها إلى معهد الطب العدلي
آخر الأخبار
2025-02-20 | 05:07
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الجيش الإسرائيلي: الجثامين الأربعة وصلت إلى إسرائيل وفي طريقها إلى معهد الطب العدلي
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