وزير المالية ياسين جابر من مجلس الوزراء: موضوع إعادة إعمار البنى التحتية وإزالة الردم مهم جدًا وكل هذه الأمور بحاجة إلى الإستثمار بها من جديد

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