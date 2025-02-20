علي فياض لـ "جدل": نحن تيار شعبي هائل الاتساع في الداخل اللبناني ولا أحد يستطيع إخراجنا ونحن لا نسعى الى الحرب وفي هذه المرحلة لبنان قام بكل ما يلزم لكن الاسرائيلي لم يلتزم

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