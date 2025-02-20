فياض لـ"جدل": نحن لا نتملص من الـ1701 وأعلنا التزامنا به لكن الاسرائيلي يذهب بعيدا بتفسيره ونحن نعلم وضع الحكومة ولا نريد أن نحمل أي طرف أكثر من طاقته ونعتبر أن ادارة هذه المرحلة بيد الحكومة وهذه المرحلة تحتاج لأقصى درجات التفاهم بين المقاومة والدولة

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