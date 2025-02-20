علي فياض لـ"جدل": الجيش اللبناني يستطيع أن يدخل أي منطقة في جنوب الليطاني وأن يصادر السلاح والـ1701 يختص بجنوبي النهر والمقاومة باقية ومستمرة لأنه لا يجوز أن نرمي أوراقنا في حين لا نزال في العراء

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