علي فياض لـ"جدل": نحن لا نميل الى القول ان هناك مقومات لحرب أهلية والمطلوب ليس دفع الساحة الداخلية الى الاحتقان وسياسات ترامب الفلسطينية هي قنبلة موقوتة والأولوية الآن هي للبعد الوطني

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