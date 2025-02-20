علي فياض لـ"جدل": قطع العلاقات الجوية مع ايران هو نتيجة ضغوطات خارجية والاسرائيلي يهوّل وضرب المطار هو نسف للقرار 1701 ولا يُستبعد أي شيء من الاسرائيليين ولا يجوز أن نرضخ للتهديدات

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك