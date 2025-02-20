علي فياض لـ"جدل": عندما تخطئ الحكومة من حقنا الديمقراطي القيام بتحركات شعبية ولكن ضمن القانون وحزب الله ممثل في الحكومة "وعلى راس السطح" ومن المبكر الحديث عن التحالفات في الانتخابات المقبلة وهناك قوى مسيحية كثيرة في الساحة يجب أن ندرس وضعها

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