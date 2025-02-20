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موقع واللا الإسرائيلي: العثور على عبوة ناسفة لم تنفجر في جنوب تل أبيب وقد كتب عليها "إنتقامًا لطولكرم"

آخر الأخبار
2025-02-20 | 15:23
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موقع واللا الإسرائيلي: العثور على عبوة ناسفة لم تنفجر في جنوب تل أبيب وقد كتب عليها &quot;إنتقامًا لطولكرم&quot;
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موقع واللا الإسرائيلي: العثور على عبوة ناسفة لم تنفجر في جنوب تل أبيب وقد كتب عليها "إنتقامًا لطولكرم"

 
 
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