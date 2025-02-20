الكاتب والناشط السياسي مصطفى فحص لـ"جدل": لا أحد يعطي فرصة للدولة فهي الدولة إن أخطأت أو أصابت والأولوية هي لإعادة إعمار الجنوب والمقاومة الحقيقية هي الحفاظ على الأرض والحياة في المناطق الجنوبية ولو تأخر الانسحاب لا يجب أن تتأخر العودة

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