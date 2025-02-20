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وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر الجيش بتكثيف عملياته بالضفة بعد انفجارات الحافلات
آخر الأخبار
2025-02-20 | 16:01
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وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر الجيش بتكثيف عملياته بالضفة بعد انفجارات الحافلات
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