مصطفى فحص: أنا سيء الظن بالايرانيين ولم يعد هناك معارضة شيعية بل هناك قوة ثالثة شيعية

شدد الكاتب والناشط السياسي مصطفى فحص على أن "لا أحد يعطي فرصة للدولة فهي الدولة إن أخطأت أو أصابت، والأولوية هي لاعادة اعمار الجنوب"، معتبرا أن "المقاومة الحقيقية هي الحفاظ على الأرض والحياة في المناطق الجنوبية، ولو تأخر الانسحاب لا يجب أن تتأخر العودة".



وخلال حلوله ضيفا ضمن برنامج "جدل" مع الاعلامي ماريو عبود عبر شاشة الـLBCI، قال فحص: "أنا سيء الظن بالايرانيين لأنني أعرفهم جيدا، والايراني لن يتردد في استخدام العراق وسوريا ولبنان على طاولات المفاوضات في الاحتكاكات الخشنة، وليس بالضرورة على الحدود ولكن على طريق المطار".



واعتبر فحص أن " لم يعد هناك معارضة شيعية بل هناك قوة ثالثة شيعية وأصبح لدى الثنائي الشيعي تاريخ انتهاء صلاحية، وحزب الله بحاجة للتماسك وشد العصب الشيعي"، لافتا الى أن "الايراني في مأزق تقاوضي".



ورأى فحص أن "الرئيس نواف سلام نجح في تقديم نماذج سياسية تؤكد أن البلد مليء بالكفاءات وهم نجحوا كأفراد ويبقى التحدي في أن ينجحوا بالعمل الجماعي".



وسأل: "الى متى سيستمر ربط السلاح بالطائفة الشيعية؟"، مشيفا: "الطرف الشيعي لا سلطة لديه أو شرط على الدولة".



