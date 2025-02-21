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التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام كل الآليات باستثناء الشاحنات أمّا طريق ترشيش - زحلة فسالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي

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2025-02-20 | 23:34
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التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام كل الآليات باستثناء الشاحنات أمّا طريق ترشيش - زحلة فسالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي
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التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام كل الآليات باستثناء الشاحنات أمّا طريق ترشيش - زحلة فسالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي

 
 
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