مفوضة الاتحاد الاوروبي لمنطقة المتوسط من بعبدا: المفوضية والاتحاد الاوروبي يدعمان الرئيس جوزاف عون والحكومة الجديدة للبنان

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مفوضة الاتحاد الاوروبي لمنطقة المتوسط من بعبدا: المفوضية الاوروبية كانت خصصت حزمة مليار يورو للبنان وسيتم تخصيص نصف مليار اضافي ولكن هذا الامر سيتوقف على بعض الشروط وهي اعادة هيكلة القطاع المصرفي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي