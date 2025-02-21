مسؤول بحماس: يبدو أن رفات شيري بيباس اختلطت مع رفات أخرى وسط الأنقاض بعد غارة جوية إسرائيلية

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اجتماع أمني برئاسة رئيس الجمهورية بحضور وزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش بالإنابة والمديرين العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام ونائب المدير العام لأمن الدولة ومدير المخابرات في الجيش في قصر بعبدا