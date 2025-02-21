النائب سيزار أبي خليل للـLBCI عن العلاقة مع حزب الله: نحن لبنانيون ونتواصل على أساس ذلك وسيتم تشكيل الوفد النيابي للمشاركة بالتشييع وهذا واجب إنساني ووطني ونحن لبنانيون ونتضامن مع بعضنا في الحزن

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