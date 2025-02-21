الرئيس عون تسلّم من سفير مصر في لبنان علاء موسى رسالة خطية من الرئيس السيسي تضمنت دعوة للمشاركة في القمة العربية غير العادية التي تستضيفها القاهرة في 4 آذار المقبل لبحث القضية الفلسطينية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك