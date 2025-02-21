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سلامة للـLBCI: لبنان سيشارك في القِمة العربية الطارئة والمهم هو الترتيبات التي ستلي القمة وإذا ما حصلت عرقلة إسرائيلية لأي اتفاق ينص على بناء بيوت جاهزة للفلسطينيين
آخر الأخبار
2025-02-21 | 15:29
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سلامة للـLBCI: لبنان سيشارك في القِمة العربية الطارئة والمهم هو الترتيبات التي ستلي القمة وإذا ما حصلت عرقلة إسرائيلية لأي اتفاق ينص على بناء بيوت جاهزة للفلسطينيين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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