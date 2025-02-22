استعدادات في قطاع غزة لتسليم 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار

وصول سيارات الصليب الأحمر إلى موقع تسليم الرهائن في رفح بغزة

وصول سيارات الصليب الأحمر إلى موقع تسليم الرهائن في رفح بغزة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: تم التعرف على جثة الرهينة الإسرائيلية شيري بيباس التي قُتلت على الأرجح في الأسر مع طفليها