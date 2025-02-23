وصول وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي الى بيروت

سيرا على الأقدام... حشود كبيرة تتجه نحو مدينة كميل شمعون الرياضية

سيرا على الأقدام... حشود كبيرة تتجه نحو مدينة كميل شمعون الرياضية

ماسك: على الموظفين الفدراليين تفسير ما يفعلونه في العمل أو الاستقالة