تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء البقاع

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معلومات الـ LBCI: اللقاء بين رئيس الجمهورية والوفد الإيرانيّ كان جيدًا وتناول مواضيع عامة شدد فيها الرئيس على أهمية إقامة علاقات طيبة مع إيران وفق مبدأ احترام سيادة الدول