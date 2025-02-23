الشيخ نعيم قاسم: أخاطبكم باسم أخي السيد نصرالله فالسلام عليكم يا أوفى الناس ومن رفعتم رؤوسنا عاليًا فأنتم على العهد ومع نصرالله

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الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال تشييع السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين: نودع اليوم قائدا تاريخيا استثنائيا وطنيا عربيا اسلاميا وهو يمثل قبلة الأحرار في العالم وحبيب المجاهدين والمعذبين على الأرض