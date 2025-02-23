قاسم: هذا الرجل العظيم قاد المقاومة الى الأمة وقاد الأمة الى المقاومة فأصبحنا لا نميّز بين مقاومة وأمة وهو قائد العقول والقلوب ووجهته فلسطين والقدس دائما وأصر على بقائه في غرفة عمليات المقاومة واستشهد وهو في الموقع المتقدم

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