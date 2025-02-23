قاسم: أفتقدك يا سيدي نصرالله لكنك باق فينا بنهجك وتعاليمك ومقاومتك وفي هذا اليوم نشيع الأمين العام السيد صفي الدين والذي كان صفيا وحبيبا ولكنك باق فينا بنهجك وعطاءاتك

قاسم: واجهنا الكِيان الاسرائيليّ ووراء ذلك أميركا التي حشدت إمكاناتها كلها لمواجهة فلسطين ولبنان ومحور المقاومة الذي التف حول غزة فحجم الإجرام غير مسبوق لكن حجم التضحيات لم يكن مسبوقًا أيضًا

قاسم: واجهنا الكِيان الاسرائيليّ ووراء ذلك أميركا التي حشدت إمكاناتها كلها لمواجهة فلسطين ولبنان ومحور المقاومة الذي التف حول غزة فحجم الإجرام غير مسبوق لكن حجم التضحيات لم يكن مسبوقًا أيضًا

قاسم: هذا الرجل العظيم قاد المقاومة الى الأمة وقاد الأمة الى المقاومة فأصبحنا لا نميّز بين مقاومة وأمة وهو قائد العقول والقلوب ووجهته فلسطين والقدس دائما وأصر على بقائه في غرفة عمليات المقاومة واستشهد وهو في الموقع المتقدم