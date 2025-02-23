قاسم: واجهنا الكِيان الاسرائيليّ ووراء ذلك أميركا التي حشدت إمكاناتها كلها لمواجهة فلسطين ولبنان ومحور المقاومة الذي التف حول غزة فحجم الإجرام غير مسبوق لكن حجم التضحيات لم يكن مسبوقًا أيضًا

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