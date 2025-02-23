قاسم: اعلموا أنّ المقاومة موجودة وقوية ونحن نؤمن أنّ النصر النهائيّ حتمي يتأخر لأن القلة يواجهون فاستيقظوا واعلموا أننا نؤمن انّ المقاومة إيمان وواجب

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قاسم: اعرفوا أيها الاميركيين انكم لن تتمكنوا من تحقيق اهدافكم فأنصحكم بأن تكفّوا عن هذه المؤامرات ولن نخضع ولن نقبل باستكمال قتلنا واحتلالنا