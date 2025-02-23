الشيخ نعيم قاسم: فلسطين حق وهي بوصلتنا وندعم تحريرها وسنواجه مخطط ترامب التهجيريّ

قاسم: نؤمن بدور الجيش اللبنانيّ الكبير وللرؤوس الحامية اقول لكم ان في الداخل اللبنانيّ لا رابح او خاسر فلنتنافس لمصلحة لبنان

قاسم: نؤمن بدور الجيش اللبنانيّ الكبير وللرؤوس الحامية اقول لكم ان في الداخل اللبنانيّ لا رابح او خاسر فلنتنافس لمصلحة لبنان

قاسم: اعرفوا أيها الاميركيين انكم لن تتمكنوا من تحقيق اهدافكم فأنصحكم بأن تكفّوا عن هذه المؤامرات ولن نخضع ولن نقبل باستكمال قتلنا واحتلالنا