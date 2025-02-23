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سي إن إن عن مبعوث ترامب للشرق الأوسط: أتوقع توقيع صفقة معادن مع أوكرانيا هذا الأسبوع
آخر الأخبار
2025-02-23 | 09:39
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سي إن إن عن مبعوث ترامب للشرق الأوسط: أتوقع توقيع صفقة معادن مع أوكرانيا هذا الأسبوع
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