قاليباف: أتمنى أن تؤدي الزيارة الى مزيد من علاقات التعاون بين ايران ولبنان خصوصا مع بدء الحكومة الجديدة عملها وسنقف الى جانب أي قرار تتخذه الحكومة والشعب والمقاومة

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