التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام كل المركبات والشاحنات

رويترز: الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات مفروضة على سوريا في قطاعي الطاقة والنقل

رويترز: الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات مفروضة على سوريا في قطاعي الطاقة والنقل

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أي اقتراح لإجبار الناس على ترك أراضيهم في غزة "غير مقبول على الإطلاق"