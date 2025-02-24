النائب سليم عون للـLBCI: شيّعنا أمس شخصًا استثنائيًا بغض النظر إن كنّا نوافقه سياسيًا أم لا والإحراج هو في أن تتم دعوتنا وأن لا نحضر

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