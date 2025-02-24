الصادق للـLBCI: سنعطي الثقة للحكومة وإن رأيناها لا تطبق ما وعدت به فإنّنا سنتحوّل إلى معارضة وثمانون في المئة من البيان الوزاريّ يطابق ما طالبنا به

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