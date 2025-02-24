النائب وائل أبو فاعور لعشرين_30 : المشهد أمس كان رسالة تكمن في أنّ هنك جمهورًا لا يمكن تجاوزه والموضوع الأساسيّ كان أنّ "حزب الله" صنع مشهدًا لا يمكن تجاهله

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