النائب السابق فارس سعيد لـ "عشرين 30": لم أتفاجأ من الحشود في التشييع أمس ولكن هل الحزب قادر على استثمار هذه القدرة بالمشروع اللبناني في الداخل؟

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