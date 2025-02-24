سعيد لـ "عشرين 30": لم تتم دعوتي للمشاركة في التشييع ولو دُعيت لن أشارك وهذا الحزب رغم الحشد والاستعراض "ما بقى يخوّف" خصوصًا مع عدم حضور "مين الو الحزب عليهن" في التشييع

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