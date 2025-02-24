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ماكرون متحدثًا في البيت الأبيض: نقف إلى جانب أميركا في العمل على تعزيز الأمن في الشرق الأوسط

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2025-02-24 | 15:13
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ماكرون متحدثًا في البيت الأبيض: نقف إلى جانب أميركا في العمل على تعزيز الأمن في الشرق الأوسط
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ماكرون متحدثًا في البيت الأبيض: نقف إلى جانب أميركا في العمل على تعزيز الأمن في الشرق الأوسط

 
 
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