سعيد لـ "عشرين 30": خوفي من عدم وصول "ليرة" الى لبنان لاعادة الاعمار الا اذا طُبّق القرار 1701 بحذافيره وليس كما يريد قاسم وحتى من الدول العربية

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