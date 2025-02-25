ماكرون: التوصّل لهدنة في أوكرانيا ممكن خلال أسابيع ولا يمكن لواشنطن أن تخوض في آن واحد حربا تجارية ضد الصين وأوروبا

ابو فاعور لـ "عشرين 30": ثورة المُخمل فشِلت فشلًا ذريعًا وليست هي من أتت بنواف سلام الذي اختارته الاحزاب السياسية الموجودة وهي من ستُعطي حكومته الثقة

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