بوصعب: على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وأن لا تغيب عن أي منطقة في لبنان كي لا تقوم قوى بديلة عنها بالواجبات اللازمة تجاه المواطنين

بوصعب: يهمّنا أن تصرّح لنا الدولة كيف ستواجه أطماع اسرائيل إذ إنّ لبنان التزم بالاتفاق في حين أنّ إسرائيل لم تلتزم وأطماعها موجودة موجودة

بوصعب: يهمّنا أن تصرّح لنا الدولة كيف ستواجه أطماع اسرائيل إذ إنّ لبنان التزم بالاتفاق في حين أنّ إسرائيل لم تلتزم وأطماعها موجودة موجودة

بو صعب خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: نأمل من الحكومة الحالية ومن مجلس النواب أن نتعاون لنظهر للبنانيين أن الظروف ممكن أن تختلف من خلال الحوار وبعيدا عن عقلية الغالب والمغلوب