بوصعب: نريد من هذه الحكومة أن تسمي من الفاسد وما هو ملف الفساد ومصرّون على الوصول إلى تغيير في التحقيقات وملفات الفساد

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بو صعب: الكلام عن أموال المودعين ايجابي ولكنه ليس كافيا ولا بد أن نعرف من هو المسؤول عن الأموال التي تبخرت ويجب اعادة الهندسات المالية وأن نحاسب السرقات