بو صعب: الكلام عن أموال المودعين ايجابي ولكنه ليس كافيا ولا بد أن نعرف من هو المسؤول عن الأموال التي تبخرت ويجب اعادة الهندسات المالية وأن نحاسب السرقات

بوصعب: سنمنح الثقة للحكومة على أن نبقى على تواصل مباشر معها شهريًا للمحاسبة

بوصعب: سنمنح الثقة للحكومة على أن نبقى على تواصل مباشر معها شهريًا للمحاسبة

بوصعب: نريد من هذه الحكومة أن تسمي من الفاسد وما هو ملف الفساد ومصرّون على الوصول إلى تغيير في التحقيقات وملفات الفساد