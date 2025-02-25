يعقوبيان: للمرة الاولى لدينا حكومة يقودها رجل لم يكن شريكًا بالصفقات

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بولا يعقوبيان: أتمنى أن أكون مخطئة سيدي الرئيس ولكن توقع أن يبدأ "شد الشعر" كلما اقتربت الانتخابات ونحن في سباق مع الزمن وهذه الحكومة يجب أن تكون حكومة القرارات الشجاعة والمحاسبة