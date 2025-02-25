يعقوبيان: كلام الرئيس عون عن أنّ "لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه" عبّر عن غالبية الشّعب اللبنانيّ وحثّ على العمل نحو الحياد فليتقل لبنان من زمن المحاور إلى زمن الازدهار

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