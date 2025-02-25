بولا يعقوبيان: اعطاء الثقة ليست شكا على بياض ولو كان نواف سلام رئيس الحكومة وعلى أمل عودة الثقة بلبنان أعطي الثقة للحكومة لأنها تمثل بارقة أمل

محمد رعد: مع تضخم القدرات التسليحية لدى قوى دولية يصير الضمير العالميّ حبرًا على ورق وهي تسمح بالابادات الجماعية حامية اياها

محمد رعد: مع تضخم القدرات التسليحية لدى قوى دولية يصير الضمير العالميّ حبرًا على ورق وهي تسمح بالابادات الجماعية حامية اياها

يعقوبيان: كلام الرئيس عون عن أنّ "لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه" عبّر عن غالبية الشّعب اللبنانيّ وحثّ على العمل نحو الحياد فليتقل لبنان من زمن المحاور إلى زمن الازدهار