هادي أبو الحسن خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: البيان الوزاري هو عقد ثقة بين الدولة والناس وواجبنا الوطني يحتم علينا مناقشة البيان بموضوعية على أمل أن تستطيع الحكومة تحقيق الوعد وتطلعات العهد

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هادي أبو الحسن: لا يسعنا الا التنويه بروحية البيان الذي يتلاقى مع توجهاتنا وآن الأوان لرفع شعار "لبنان أولا" وندعو للبدء بالاصلاحات السياسية والقانون الحالي للانتخابات زاد من التشرذم الطائفي بين اللبنانيين والأفضل اقتراح قانون جديد للانتخابات