أبو الحسن: لإقرار قانون اللامركزية الادارية وفق ما نص عليه الطائف وليس أكثر ونشدد على وضع برنامج واضح لاعادة أموال المودعين بالتكافل والتضامن بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف

أبو الحسن: هيكلة القطاع العام تعتبر خطوة متقدمة لكن المهم هو اتخاذ الخطوات العملية ونطالب الحكومة بخطة جديدة للتعافي الاقتصادي والتعافي المالي

أبو الحسن: هيكلة القطاع العام تعتبر خطوة متقدمة لكن المهم هو اتخاذ الخطوات العملية ونطالب الحكومة بخطة جديدة للتعافي الاقتصادي والتعافي المالي

هادي أبو الحسن: لا يسعنا الا التنويه بروحية البيان الذي يتلاقى مع توجهاتنا وآن الأوان لرفع شعار "لبنان أولا" وندعو للبدء بالاصلاحات السياسية والقانون الحالي للانتخابات زاد من التشرذم الطائفي بين اللبنانيين والأفضل اقتراح قانون جديد للانتخابات