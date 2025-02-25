أبو الحسن: هيكلة القطاع العام تعتبر خطوة متقدمة لكن المهم هو اتخاذ الخطوات العملية ونطالب الحكومة بخطة جديدة للتعافي الاقتصادي والتعافي المالي

أبو الحسن: نطالب بانشاء وزارة للتخطيط ونؤكد على أهمية الحوار بين لبنان وسوريا لايقاف التهريب وضبط المعابر ووضع خطة لاعادة النازحين

أبو الحسن: نطالب بانشاء وزارة للتخطيط ونؤكد على أهمية الحوار بين لبنان وسوريا لايقاف التهريب وضبط المعابر ووضع خطة لاعادة النازحين

أبو الحسن: لإقرار قانون اللامركزية الادارية وفق ما نص عليه الطائف وليس أكثر ونشدد على وضع برنامج واضح لاعادة أموال المودعين بالتكافل والتضامن بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف