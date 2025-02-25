أبو الحسن: نطالب بانشاء وزارة للتخطيط ونؤكد على أهمية الحوار بين لبنان وسوريا لايقاف التهريب وضبط المعابر ووضع خطة لاعادة النازحين

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أبو الحسن: لا يتعافى الوطن الا بالتوازن وتحصين لبنان واجب مقدس ويتطلب وجود دولة قوية وقادرة والحكومة بما تمثل من توجهات هي ركيزة أساسية ونعلن منح الحكومة الثقة